Abitudini sostenibili: i gesti quotidiani utili per il pianeta

Davanti alla possibilità di fare qualcosa di concreto per il pianeta molti tendono a pensare che ciò richieda sforzi esagerati. Eppure cambiare gradualmente abitudini per sostituirle con altre più virtuose non è così difficile come potrebbe sembrare: vediamo in che modo è possibile farlo nella vita di tutti i giorni senza troppi problemi.

Spostamenti in città

Se si ha la necessità di spostarsi ogni giorno da un punto all’altro della città, per studio o per lavoro, si può cominciare a ridurre gradualmente l’uso dell’auto e continuare il tragitto a piedi da un certo punto in poi. In alternativa, è possibile usufruire dei tanti servizi di sharing, prediligendo quelli che mettono a disposizione dei veicoli elettrici o ibridi.

Un’altra scelta ottima per l’ambiente è sfruttare uno dei mezzi più ecologici che esista: la bicicletta. Se per le tratte più brevi può andar bene anche un modello “da passeggio”, il discorso cambia quando il percorso da fare quotidianamente è più lungo e impegnativo: in questo caso sarebbe meglio prendere in considerazione un modello più pratico e versatile, dando un’occhiata alla sezione dedicata alle bici pieghevoli su Bikester.it, ad esempio. Tale soluzione rappresenta il compromesso perfetto, permettendo di sfruttare le due ruote e allo stesso tempo i mezzi pubblici, se vi sono tratti impervi o eccessivamente lunghi.

Prodotti di igiene e bellezza

Che si tratti di prodotti per l’igiene della casa, della persona o di cosmetici, oggi fare delle scelte che vanno a favore dell’ambiente non è più complicato come lo era qualche anno fa. Basta infatti fare attenzione alla composizione dei prodotti in questione, preferendo ingredienti naturali e non inquinanti. Attenzione anche all’imballaggio: in questo senso andranno privilegiati i prodotti che hanno un packaging riciclabile o compostabile, così da limitare al massimo l’uso della plastica.

Grazie al web è possibile non rinunciare alla varietà di scelta e acquistare prodotti validi: per prodotti di uso quotidiano come quelli per i capelli, ad esempio, basta consultare la sezione con i tantissimi tipi di shampoo proposti sul sito di Lush, una delle realtà più innovative del settore. Anche per i prodotti per la casa come i detersivi si può fare una scelta consapevole, acquistando ad esempio detersivi alla spina su Solosfuso e facendoseli recapitare direttamente a casa.

Abbigliamento

Gli anni segnati dalla corsa all’ultima collezione delle catene di fast fashion sono finalmente lontani: oggi sono sempre di più le persone che ricorrono ad alternative sostenibili quando si tratta di comprare abiti. La soluzione più pratica in questa prospettiva è recarsi in un negozio di vestiti di seconda mano e cercare ciò che fa al caso proprio, ma non solo: anche acquistare capi da aziende green ed etiche è un’ottima idea; ne sono un valido esempio i maglioncini ricavati da denim usati acquistabili su Rifò, che dimostrano che la moda e la sostenibilità possono senz’altro andare di pari passo.