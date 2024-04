A Volla, la giunta comunale cambia rotta con la nomina degli assessori

Riceviamo e pubblichiamo.

La Giunta Di Costanzo vira ancora più a destra.

Nominato l’ultimo assessore mancante, la professoressa Alessia Foglia, nolana, già candidata alle elezioni comunali di Nola nelle liste del centrodestra (tra cui forza Italia). Alla Foglia (pare indicata dal Movimento 5 Stelle), sono stati affidate le deleghe Politiche Sociali e lo Sport.

I risultati delle ultime elezioni vollesi, che avevano visto affermarsi la coalizione di Centrosinistra (PD, Movimento 5 Stelle e lista Free Volla ), sono stati stravolti con le nomine degli ultimi Assessori che nelle loro esperienze precedenti poco hanno avuto a che fare con il Centrosinistra. E tutto questo con il benestare del primo cittadino, appartenente ad una famiglia storica vollese di sinistra. (PCI, PDS e DS, fino all’attuale PD). E la segreteria del “Partito “del Sindaco”? Dalla sede di Via Dante Alighieri, Guelfo Bianco schierato orgogliosamente contro i Ghibellini, ed esiliato per la sua appartenenza, tutto tace.

Al bando gli steccati Centrodestra e Centrosinistra che evidentemente sono definitivamente crollati e Volla come già in passato conferma essere un antesignano nella dinamica della politica. Ai vollesi non resta che sperare che queste mescolanze Centrodestra/ Centrosinistra siano un giusto, efficiente ed efficace cocktail, anche per il futuro della ridente cittadina vesuviana.