NAPOLI – Il primato è andato anche quest’anno a “I Masanielli” di Francesco Martucci, guru della Novelle Vague della pizza casertana.

Ci sono però molti nomi di rilievo anche della provincia tra le 100 migliori pizzerie italiane scelte lunedì sera da 50 Top Pizza. Spicca l’eccellente risultato de “I Fontana” di Somma Vesuviana, piazzatasi al 43esimo posto davanti a mostri sacri della margherita.

Sempre in zona eccellente posizionato per “Pizza 450°” di Gianfranco Iervolino che conquista la 70esima piazza nazionale, dall’alto della sua posizione a ridosso della villa comunale di Pomigliano. Due posti davanti c’è il sangiuseppese Luigi Cippitelli.

Riconoscimento importante anche per il progetto innovativo di Foorn sulla Nazionale delle Puglie a Mariglianella.

Ecco la classifica completa di 50 Top Pizza Italia 2021:

I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Campania

10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

50 Kalò – Napoli, Campania

Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

Dry Milano – Milano, Lombardia

La Notizia 94 – Napoli, Campania

Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

Crosta – Milano, Lombardia

Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

Qvinto – Roma, Lazio

La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

IQuintili – Roma, Lazio

Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

400 Gradi – Lecce, Puglia

Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

Pizzeria Da Ezio – Alano di Piave (BL) , Veneto

Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

Le Follie di Romualdo – Firenze, Toscana

Fandango – Potenza, Basilicata

Grigoris – Mestre (VE), Veneto

Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia

L’Orso – Messina, Sicilia

Sbanco – Roma, Lazio

Frumento – Acireale (CT), Sicilia

Framento – Cagliari, Sardegna

Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

BOB Alchimia a spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

La Contrada – Aversa (CE), Campania

La Braciera – Palermo, Sicilia

Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

Da Attilio – Napoli, Campania

Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio

L’Osteria di Birra del Borgo – Roma, Lazio

Ristorante Pizzeria Ciarly – Napoli, Campania

La Piedigrotta – Varese, Lombardia

Concettina ai Tre Santi – Napoli, Campania

Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

La Sorgente Pizzeria – Guardiagrele (CH), Abruzzo

Umberto – Napoli, Campania

In Fucina – Roma, Lazio

Battil’oro – Querceta (LU), Toscana

Guglielmo Vuolo Verona – Verona, Veneto

Mater – Fiano Romano (RM), Lazio

Osteria Pizzeria Per Bacco – La Morra (CN), Piemonte

Starita a Materdei – Napoli, Campania

Cocciuto – Milano, Lombardia

Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

La Pergola – Radicondoli (SI), Toscana

Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

Montegrigna – Tric Trac – Legnano (MI), Lombardia

Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG), Umbria

Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

Maiori – Cagliari, Sardegna

Pizzeria La Bufala – Maranello (MO), Emilia-Romagna

Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

Hofstätter Garten – Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino-Alto Adige

Casa Vitiello – Tuoro (CE), Campania

Capuano’s Pizzeria 7.0 – Milano, Lombardia

Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

Carmine Donzetti – Pizza & Fritti – Casandrino (NA), Campania

Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

Ristorante Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

Disapore Pizzeria Gourmet – Cecina (LI), Toscana

Pizzeria La Scaletta – Ascoli Piceno, Marche

Vincenzo Capuano – Napoli, Campania

La Locanda dei Feudi – Pezzano (SA), Campania

Uagliò – Torino, Piemonte

Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino, Piemonte

Lievito 72 – Trani (BT), Puglia

Foorn – Mariglianella (NA), Campania

Da Mimmo – Bergamo, Lombardia

Il Vecchio Gazebo – Molfetta (BA), Puglia

Bioesserì Milano Brera – Milano, Lombardia

La Bolla – Caserta, Campania

Carmnella – Napoli, Campania

Piano B – Siracusa, Sicilia

Vola Bontà per Tutti – Castino (CN), Piemonte

Marghe – Milano, Lombardia

Mama – Lendinara (RO), Veneto