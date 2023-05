46 – Una sconfitta che non fa né caldo né freddo

Con la vittoria del campionato, le dinamiche cambiano. Gli azzurri sono soddisfatti, hanno festeggiato e continuano a farlo, dovrebbero tenere alta la concentrazione, ma è naturale aspettarsi che questo non succeda.

In altri frangenti, la sconfitta con il Monza avrebbe scosso gli animi dei tifosi, il risultato ci avrebbe urtato, e non poco, e invece, non ci fa né caldo né freddo. In realtà, gli azzurri avrebbero l’obiettivo del maggior numero di punti in campionato, superando il record precedente del Napoli di Sarri, e lo potrebbero ancora raggiungere con 3 vittorie nelle ultime 3 gare. Ma diciamocelo chiaramente, siamo campioni d’Italia dopo 33 anni, dominando il campionato, e non lasciando nessun dubbio sul fatto che tutto ciò sia meritato, non ci fa né caldo né freddo.